«Газпром» выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 млн кубов

«Газпром» продолжает закачку газа в российские подземные хранилища, компания выводит суточную производительность на уровень 847,9 млн кубометров.

«Потенциальную максимальную суточную производительность ПХГ «Газпром» выводит на беспрецедентный уровень — 847,9 млн кубометров», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Отмечается, что целью является обеспечение надёжности поставок газа российским и зарубежным потребителям.

Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе.