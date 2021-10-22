«Газпром» выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 млн кубов

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«Газпром» продолжает закачку газа в российские подземные хранилища, компания выводит суточную производительность на уровень 847,9 млн кубометров.
«Газпром» выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 млн кубов
  • Reuters

«Потенциальную максимальную суточную производительность ПХГ «Газпром» выводит на беспрецедентный уровень — 847,9 млн кубометров», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Отмечается, что целью является обеспечение надёжности поставок газа российским и зарубежным потребителям.

Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе.

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