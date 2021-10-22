«Газпром» выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 млн кубов
- Reuters
«Потенциальную максимальную суточную производительность ПХГ «Газпром» выводит на беспрецедентный уровень — 847,9 млн кубометров», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что целью является обеспечение надёжности поставок газа российским и зарубежным потребителям.
Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе.