Самозанятые перечислили в бюджет Москвы 3,2 млрд рублей налога на доход

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что самозанятые москвичи с начала текущего года перечислили в бюджет столицы 3,2 млрд рублей налога на профессиональный доход.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

При этом Ефимов отметил, что в августе был зафиксирован новый рекорд по ежемесячному приросту самозанятых — 36,9 тыс. человек.

«Общее число самозанятых к октябрю достигло 752,6 тыс. человек, что составляет четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала этого года количество самозанятых в Москве выросло на 273 тыс. человек», — добавил заммэра.

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.