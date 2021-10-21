В «Нафтогазе» заявили, что Украина не обсуждает с Россией прямые закупки газа

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Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона не ведёт переговоров с российской по поводу возможности прямого импорта газа из России.
В «Нафтогазе» заявили, что Украина не обсуждает с Россией прямые закупки газа
  • Reuters

«Никакие планы относительно этого даже близко не обсуждаются... Мы закупаем в Европе сейчас, но наш план — сделать так, чтобы мы вообще не импортировали газ, чтобы мы больше добывали природного газа и производили так называемый биогаз», — сказал он в интервью украинской версии Deutsche Welle.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал иждивенческой позицию Украины по газовому вопросу в отношении других стран, а также отметил «удивительную» политику Киева по закупке российского газа дороже, чем было возможно.

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