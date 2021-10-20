МВФ: экономическая политика России в ходе пандемии была правильной

Короткая ссылка
Глава европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер заявил, что политика российских властей в ходе пандемии была правильной, что позволило экономике восстановиться.
МВФ: экономическая политика России в ходе пандемии была правильной
  • AP

«Россия в 2020 году столкнулась с относительно небольшой рецессией, а в 2021 году очень сильно восстановилась. Также Россия использовала правильный набор мер во время кризиса, что поддержало восстановление. Фискальная политика поддерживала рост, как и монетарная политика, что и привело к сильному восстановлению, которое сейчас имеет место», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что России важно сфокусироваться на структурных реформах экономики, чтобы увеличить производительность и повысить рост.

Ранее в Минфине рассказали, на что пойдут $18 млрд от МВФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить