МВФ: экономическая политика России в ходе пандемии была правильной
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«Россия в 2020 году столкнулась с относительно небольшой рецессией, а в 2021 году очень сильно восстановилась. Также Россия использовала правильный набор мер во время кризиса, что поддержало восстановление. Фискальная политика поддерживала рост, как и монетарная политика, что и привело к сильному восстановлению, которое сейчас имеет место», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что России важно сфокусироваться на структурных реформах экономики, чтобы увеличить производительность и повысить рост.