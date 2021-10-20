МВФ: экономическая политика России в ходе пандемии была правильной

Глава европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер заявил, что политика российских властей в ходе пандемии была правильной, что позволило экономике восстановиться.

«Россия в 2020 году столкнулась с относительно небольшой рецессией, а в 2021 году очень сильно восстановилась. Также Россия использовала правильный набор мер во время кризиса, что поддержало восстановление. Фискальная политика поддерживала рост, как и монетарная политика, что и привело к сильному восстановлению, которое сейчас имеет место», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что России важно сфокусироваться на структурных реформах экономики, чтобы увеличить производительность и повысить рост.

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