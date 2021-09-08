В Минфине рассказали, на что пойдут $18 млрд от МВФ

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Полученные Россией от Международного валютного фонда (МВФ) средства в размере $18 млрд пойдут в резервный актив, заявил замминистра финансов России Тимур Максимов.
В Минфине рассказали, на что пойдут $18 млрд от МВФ
  • © Andrew Harnik / AP

«Сам актив — специальные права заимствования (SDR) — ограниченный в своей ликвидности, это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платёжным балансом», — пояснил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Максимов напомнил, что у Российской Федерации таких проблем нет, а потому для страны этот актив большой роли не сыграет.

В Центробанке 7 сентября сообщили, что международные резервы России по состоянию на 1 сентября составили $618,2 млрд, что является историческим максимумом для страны.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) распределил между странами — участницами организации около $650 млрд в форме SDR — специальных прав заимствования. Из этого объёма порядка $18 млрд получила Россия. 

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