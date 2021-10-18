Белый дом: США оказывают давление через страны ОПЕК для снижения цен на топливо
- Reuters
«Продолжаем оказывать давление через государства, входящие в ОПЕК, поскольку сами мы не являемся членом организации, чтобы решить вопрос с поставками топлива», — цитирует РИА Новости слова Псаки на брифинге.
Так она ответила на вопрос о том, какие меры принимает Вашингтон для снижения в стране высоких цен на топливо.
По словам Псаки, администрация работает над более сбалансированным распределением топлива по стране.
Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Вашингтон не обращался к Москве по вопросу снижения цен на нефть.