Белый дом: США оказывают давление через страны ОПЕК для снижения цен на топливо

США оказывают давление через страны — члены ОПЕК с целью снижения цен на топливо, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Продолжаем оказывать давление через государства, входящие в ОПЕК, поскольку сами мы не являемся членом организации, чтобы решить вопрос с поставками топлива», — цитирует РИА Новости слова Псаки на брифинге.

Так она ответила на вопрос о том, какие меры принимает Вашингтон для снижения в стране высоких цен на топливо.

По словам Псаки, администрация работает над более сбалансированным распределением топлива по стране.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Вашингтон не обращался к Москве по вопросу снижения цен на нефть.