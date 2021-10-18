Стали известны итоги Российской энергетической недели
- © пресс-служба Фонда Росконгресс
Об этом сообщает kp.ru.
Форум объединил 2500 участников из более чем 80 стран. Деловая программа включала 32 мероприятия, на которых выступили 204 спикера.
Ключевым событием стало пленарное заседание «Мировая энергетика: трансформация для развития» с участием российского лидера Владимира Путина.
Ряд сессий были посвящены цифровой трансформации ТЭК и потенциалу возобновляемых источников энергии.
Отечественные и зарубежные компании, государственные организации подписали более 25 соглашений и меморандумов.
Ранее сообщалось, что в России обсуждают создание в стране водородного союза.