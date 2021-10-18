Стали известны итоги Российской энергетической недели, проходившей в Москве 13 — 15 октября.

Об этом сообщает kp.ru.

Форум объединил 2500 участников из более чем 80 стран. Деловая программа включала 32 мероприятия, на которых выступили 204 спикера.

Ключевым событием стало пленарное заседание «Мировая энергетика: трансформация для развития» с участием российского лидера Владимира Путина.

Ряд сессий были посвящены цифровой трансформации ТЭК и потенциалу возобновляемых источников энергии.

Отечественные и зарубежные компании, государственные организации подписали более 25 соглашений и меморандумов.

Ранее сообщалось, что в России обсуждают создание в стране водородного союза.