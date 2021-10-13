В России обсуждают создание в стране водородного союза

Руководитель инвестиционного дивизиона группы «Роснано» Алишер Каланов заявил, что участники отрасли обсуждают создание российского водородного союза.

Об этом сообщает kp.ru.

«Отмечу, что крупнейшие участники отрасли, бизнес которых непосредственно связан с водородной тематикой, разделяют наше мнение о необходимости формирования профессионального отраслевого объединения и планируют в ближайшей перспективе создать российский водородный союз для координации деятельности и взаимодействия на российском и международном рынках», — сказал Каланов в рамках Российской энергетической недели.

По его словам, государством, бизнесом и наукой разрабатывается комплексная национальная программа развития низкоуглеродной водородной энергетики.

В рабочую группу вошли ведущие компании нефтегазовой и нефтехимической отраслей, электроэнергетики, технологические компании, финансовые организации и институты развития — около 30 предприятий.

Ранее сообщалось, что стала известна деловая программа Российской энергетической недели, которая проходит 13—15 октября в Москве.