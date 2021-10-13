В России обсуждают создание в стране водородного союза

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Руководитель инвестиционного дивизиона группы «Роснано» Алишер Каланов заявил, что участники отрасли обсуждают создание российского водородного союза.
В России обсуждают создание в стране водородного союза
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Об этом сообщает kp.ru.

«Отмечу, что крупнейшие участники отрасли, бизнес которых непосредственно связан с водородной тематикой, разделяют наше мнение о необходимости формирования профессионального отраслевого объединения и планируют в ближайшей перспективе создать российский водородный союз для координации деятельности и взаимодействия на российском и международном рынках», — сказал Каланов в рамках Российской энергетической недели.

По его словам, государством, бизнесом и наукой разрабатывается комплексная национальная программа развития низкоуглеродной водородной энергетики.

В рабочую группу вошли ведущие компании нефтегазовой и нефтехимической отраслей, электроэнергетики, технологические компании, финансовые организации и институты развития — около 30 предприятий.

Ранее сообщалось, что стала известна деловая программа Российской энергетической недели, которая проходит 13—15 октября в Москве.

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