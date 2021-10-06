Объявлена деловая программа Российской энергетической недели

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Стала известна деловая программа Российской энергетической недели, которая пройдёт 13—15 октября в Москве.
Объявлена деловая программа Российской энергетической недели
  • ©пресс-служба Фонда Росконгресс

Об этом сообщает kp.ru.

«В условиях энергетического перехода вопросы развития энергетики неразрывно связаны с внедрением новых технологий, трансформацией, направленной на снижение выбросов парниковых газов в атмосферу», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2021 Антон Кобяков.

Будущему традиционной энергетики посвятят отдельную сессию с участием заместителя председателя правительства России Александра Новака.

«ТЭК исторически является важным звеном в экономике России, занимая до 25% в общем ВВП страны. И за последнее время его роль как двигателя экономики стала ещё более ощутима для многих других стран мира», — отметил Новак.

Программа включает тематические блоки «Климатическая повестка», «Экономика и рынок: новые сценарии», «Кадровый потенциал ТЭК», «Новая регуляторика в энергетике».

Также в рамках международного форума пройдёт вручение премии «Глобальная энергия».

На 15 октября запланированы мероприятия в рамках Молодёжного дня Российской энергетической недели, передаёт газета «Известия».

Ранее сообщалось, что подведены итоги Тюменского нефтегазового форума.

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