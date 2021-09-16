Подведены итоги Тюменского нефтегазового форума

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа обсудили первые итоги Тюменского нефтегазового форума.
Подведены итоги Тюменского нефтегазового форума
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Об этом сообщает «Вслух.ру».

«В этом году актуальными были вопросы постуглеродной повестки и будущей добычи газа. Ближайшие десятилетия нам понятны, мы на них смотрим спокойно. Те запасы, которые есть на территории, та логистика, которая сложилась исторически, и выход на Северный морской путь тоже позволяют нам в рабочем режиме строить дальнейшие планы по развитию», — заявил Артюхов.

Со своей стороны, Моор отметил, что популярность форума с каждым годом растёт. По его словам, это ведущий отраслевой дискуссионный центр, привлекательный для всех, кому важны дальнейшие перспективы развития нефтегазового комплекса и инновации в этой сфере.

Ранее сообщалось, что стала известна архитектура программы международного форума «Российская энергетическая неделя».

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