Мишустин заявил о преодолении шока в экономике после пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что шок, который испытала мировая экономика от пандемии коронавируса, в целом преодолён. Об этом сообщает ТАСС.

«Мир постепенно адаптируется к новым реалиям. Шок, который был вызван появлением коронавируса, в целом преодолён», — сказал Мишустин, открывая заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Он добавил, что Россия находится в тренде мировых позитивных изменений.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам отметил, что рост ВВП России по итогам текущего года вряд ли составит более 4,2%.