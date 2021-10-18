Мишустин заявил о преодолении шока в экономике после пандемии
- РИА Новости
«Мир постепенно адаптируется к новым реалиям. Шок, который был вызван появлением коронавируса, в целом преодолён», — сказал Мишустин, открывая заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
Он добавил, что Россия находится в тренде мировых позитивных изменений.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам отметил, что рост ВВП России по итогам текущего года вряд ли составит более 4,2%.