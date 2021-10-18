Михельсон рассказал о возможностях России по производству СПГ

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К 2030 году Россия способна достичь объёма производства сжиженного природного газа на уровне 120 миллионов тонн, заявил глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.
Михельсон рассказал о возможностях России по производству СПГ
  • РИА Новости

«России реально к 2030 году рассматривать 120 миллионов тонн. Мы должны это сделать», — цитирует РИА Новости Михельсона.

По его словам, на данный момент производство России составляет немногим более 30 млн тонн.

Он добавил, что «НОВАТЭК» способен обеспечить производство около 66-67 миллионов тонн СПГ к 2030 году, но необходима ресурсная база.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в 2021 году в России зафиксирован рекорд потребления газа на внутреннем рынке.

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