Аналитик Юшков назвал диверсией подачу «Нафтогазом» заявки на участие в сертификации оператора СП-2

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что компания «Нафтогаз Украины» подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2».

«Это откровенная диверсия. Они собираются участвовать не для того, чтобы улучшить эту сертификацию, чтобы ей способствовать, выяснить, соответствует ли газопровод необходимым требованиям Евросоюза... Нет, они подают заявку, чтобы эту сертификацию сорвать. Будет ли удовлетворена их заявка? Судя по практике польской государственной нефтегазовой компании (PGNiG. — RT), вполне возможно», — заявил эксперт.

При этом он объяснил, что польская компания подала аналогичную заявку, её удовлетворили, но при этом никакого влияния и решающего голоса она не получила.

«По сути, вас будут информировать, какие решения будут приняты. Вполне возможно, что (украинская сторона. — RT) в лучшем случае будет в таком положении, в худшем — ей откажут, потому что она недавно работает по европейским нормам и в принципе Украина — не член Евросоюза», — заключил Юшков.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о подаче заявки на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2».

Глава «Нафтогаза» также отметил, что оценка решения по сертификации газопровода может занять у Еврокомиссии до четырёх месяцев.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября.