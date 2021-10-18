Мантуров оценил обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы

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Обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы поспособствует стабилизации работы малых и средних предприятий вторичной металлургии, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мантуров оценил обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы
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«Принятие этого решения позволит стабилизировать работу малых и средних предприятий вторичной металлургии, а также создаст необходимые условия для завершения строительства Тайшетского алюминиевого завода и реализации программы экологической модернизации Братского, Иркутского, Красноярского и Новокузнецкого заводов ОК «РУСАЛ», — приводит слова Мантурова пресс-служба ведомства.

По мнению министра, изменения, касающиеся обнуления ставок вывозных таможенных пошлин, позволят направить высвобожденные средства на воплощение инвестиционной программы развития месторождений хромовых руд.

Мантуров подчеркнул, что это позволит выйти из зависимости от хромового сырья из Казахстана к концу 2025 года.

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию ранее одобрила обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы.

В сентябре Росстат констатировал снижение цен на металлургическую продукцию.

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