Президент ТПП Катырин рассказал о деятельности организации накануне её 30-летия

Короткая ссылка
Президент Торгово-промышленной палаты, нынешней ТПП России, учреждённой 19 октября 1991 года, Сергей Катырин рассказал о деятельности организации накануне её 30-летнего юбилея.
Президент ТПП Катырин рассказал о деятельности организации накануне её 30-летия
  • © Максим Блинов/РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с газетой «Новые Известия».

«Мы содействуем развитию бизнеса в стране, отстаиваем и представляем интересы предпринимательства перед властью. Сразу замечу: отстаиваем именно те интересы, которые не противоречат интересам общества в целом», — отметил Катырин.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», на заседании совета Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики страны обсудили новую стратегию национальной безопасности и пути её реализации в области промышленной политики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить