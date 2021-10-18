Президент ТПП Катырин рассказал о деятельности организации накануне её 30-летия
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Об этом он сказал в беседе с газетой «Новые Известия».
«Мы содействуем развитию бизнеса в стране, отстаиваем и представляем интересы предпринимательства перед властью. Сразу замечу: отстаиваем именно те интересы, которые не противоречат интересам общества в целом», — отметил Катырин.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», на заседании совета Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики страны обсудили новую стратегию национальной безопасности и пути её реализации в области промышленной политики.