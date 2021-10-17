Посол России в Британии рассказал о готовности «Северного потока — 2» к использованию
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- AFP
«Факт в том, что трубопровод «Северный поток — 2» существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдёт, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу», — цитирует дипломата РИА Новости.
Как ранее отметил глава комитета немецкого бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, скорейший запуск газопровода смог бы повлиять на снижение цен на газ в Европе.
Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября.
4 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода.