Посол России в Британии рассказал о готовности «Северного потока — 2» к использованию

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Газопровод «Северный поток — 2» подготовлен к использованию, ожидается только окончательное решение от Германии, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.
Посол России в Британии рассказал о готовности «Северного потока — 2» к использованию
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Факт в том, что трубопровод «Северный поток — 2» существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдёт, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу», — цитирует дипломата РИА Новости.

Как ранее отметил глава комитета немецкого бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, скорейший запуск газопровода смог бы повлиять на снижение цен на газ в Европе.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября.

4 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода.

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