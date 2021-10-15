Эксперт по энергетике Пикин назвал рост цен на нефть трендом на увеличение

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал повышение цены нефти Brent до $85 за баррель впервые с октября 2018 года.

«Это тенденция. От ситуации недельной давности ничего не поменялось, ничего не изменилось, просто общая тенденция в рост. После того, как ОПЕК+ на последнем заседании подтвердил неизменность своих планов по увеличению добычи», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что, по его мнению, эти планы весьма консервативные и «не предполагают сверхбыстрого увеличения добычи».

«На фоне общих проблем с газом, на фоне того, что потребление ресурсов растёт во всём мире, конечно, тренд идёт на увеличение», — заключил Пикин.

Ранее, по данным торгов, стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в $85.