Сийярто отметил важность баланса в развитии экономики и следовании зелёному курсу

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с RT высказался о влиянии зелёной политики на курс властей. По словам министра, Будапешт всегда выступал за экономическое развитие, идущее рука об руку с защитой окружающей среды, однако никогда не желал подходить к участию в этой дискуссии «иррационально».
Сийярто отметил важность баланса в развитии экономики и следовании зелёному курсу
  • AP

«Я представляю страну, которая первая среди стран — членов ЕС ратифицировала Парижское соглашение. Мы одно из тех государств (их насчитывается 21), которые смогли увеличивать свой ВВП и при этом сокращать объём выбросов. Так что защита окружающей среды для нас, безусловно, крайне важна — ведь нам нужно сохранить планету для наших потомков; но у нас никогда не было желания подходить к участию в этой дискуссии иррационально», — сказал Сийярто.

По словам главы МИД, власти Венгрии всегда выступали за то, чтобы экономическое развитие и улучшение промышленной конкурентоспособности и защита окружающей среды шли рука об руку.

«Если вы не можете поддерживать такой баланс, если он сходит на нет, то на нет здесь, безусловно, может сойти и само это «хорошее дело» — это может дискредитировать зелёную политику, меры по защите окружающей среды и, собственно, сам зелёный курс», — добавил он.

В конце сентября «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

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