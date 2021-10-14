В МВФ рассказали об инфляционном давлении в мире

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Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал заявление по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).
В МВФ рассказали об инфляционном давлении в мире
  • Reuters

В документе говорится, что в настоящий момент в мире наблюдается инфляционное давление, которое носит временный характер.

«Центральные банки внимательно следят за динамикой цен и могут определить инфляционное давление, которое носит временный характер», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что мировые ЦБ «будут действовать адекватно» в данном вопросе в случае необходимости.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов в рамках встречи глав минфинов и управляющих центральными банками стран G20 призвал не допустить раскручивания стагфляционной спирали.

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