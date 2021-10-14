Аналитик Голубовский рассказал о перспективах доллара как резервной валюты

Аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский выразил мнение, что доллар перестанет быть мировой резервной валютой в течение десяти лет.

В беседе с газетой «Известия» он пояснил, что резервной исторически становилась валюта самой крупной страны-экспортёра. На данный момент таким государством является Китай, и юань постепенно станет занимать всё большую долю мировых ресурсов, сказал эксперт.

По его словам, на рубле потеря долларом статуса мировой резервной валюты практически не отразится.

«Просто ключевой парой тогда будет рубль к юаню, а не рубль к доллару», — сказал Голубовский.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC отметил, что доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а объём расчётов в долларах сокращается.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.