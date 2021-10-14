Сечин и глава ВР обсудили возможность поставок газа в Европу

Главы «Роснефти» и BP Игорь Сечин и Бернард Луни обсудили возможность поставок в Европу 10 млрд куб. м газа. Соответствующая информация опубликована на сайте российской компании.

«В рамках Российской энергетической недели — 2021 (РЭН) состоялась встреча главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина и главного исполнительного директора ВР Бернарда Луни», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, в том числе возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями.

Как отметил Сечин, реализация пилотного проекта по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов «Роснефти» по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что увеличение поставок по газопроводу «Северный поток — 2» могло бы снизить напряжённость на европейском рынке газа.