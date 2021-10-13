Новак: Россия не заинтересована в слишком высокой цене на газ

Россия не проявляет заинтересованность в слишком высоких ценах на газ, так как это ускоряет переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

«Есть межтопливная конкуренция, при повышении цен на один вид энергоресурсов другие, более дешёвые, — на них спрос больше становится», — цитирует РИА Новости ответ Новака на вопрос о риске отказа от газа в пользу ВИЭ из-за высоких цен.

По его словам, российская сторона видит такие риски и заинтересована не в высоких, а в конкурентных ценах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дефицит электроэнергии стал причиной роста цен на газ в Европе, а не наоборот.