Экспорт товаров из Нижегородской области вырос более чем на 37% за восемь месяцев

Экспорт товаров из Нижегородской области вырос более чем на 37% за январь — август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, заявил губернатор Глеб Никитин.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По данным Приволжского таможенного управления, экспорт региона по итогам восьми месяцев достиг $3,8 млрд.

«Важно, что растёт доля несырьевого неэнергетического экспорта. Если в 2020 году она составляла менее 73% от общего объёма, то в этом году уже превысила 75%», — сказал Никитин.

Область ведёт торговые взаимоотношения более чем со 130 странами. Крупнейшие партнёры по экспорту — Белоруссия, Нидерланды, Бангладеш, Польша и Китай.

Ранее НСН сообщала, что доля Москвы в российском экспорте косметической продукции в первом полугодии 2021 года достигла 46,5%.