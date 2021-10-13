Глава Минсельхоза России Патрушев рассказал о программе сельской ипотеки

Короткая ссылка
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев рассказал о важности программы сельской ипотеки и о мерах поддержки фермеров.
Глава Минсельхоза России Патрушев рассказал о программе сельской ипотеки
  • Reuters

За время действия сельской ипотеки (под 1—3% годовых) свои жилищные условия улучшили 95 тыс. семей, среди которых есть и горожане, принявшие решение о переезде в сельскую местность, уточнил Патрушев в беседе с «Российской газетой».

Он, в частности, отметил, что сельская ипотека является частью госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

«Интерес к госпрограмме очень высокий. Регионы считают её одной из ключевых программ развития районов, а люди видят в ней возможность решения конкретных проблем на местах», — сказал Патрушев.

Министр также подчеркнул, что фермеров важно поддерживать в вопросах сбыта продукции, так как им трудно самостоятельно выйти на торговые сети.

Для этого власти в том числе развивают ярмарки. Такой формат позволяет исключить посредников и избежать лишних наценок, объяснил он.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить