Глава Минсельхоза России Патрушев рассказал о программе сельской ипотеки

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев рассказал о важности программы сельской ипотеки и о мерах поддержки фермеров.

За время действия сельской ипотеки (под 1—3% годовых) свои жилищные условия улучшили 95 тыс. семей, среди которых есть и горожане, принявшие решение о переезде в сельскую местность, уточнил Патрушев в беседе с «Российской газетой».

Он, в частности, отметил, что сельская ипотека является частью госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

«Интерес к госпрограмме очень высокий. Регионы считают её одной из ключевых программ развития районов, а люди видят в ней возможность решения конкретных проблем на местах», — сказал Патрушев.

Министр также подчеркнул, что фермеров важно поддерживать в вопросах сбыта продукции, так как им трудно самостоятельно выйти на торговые сети.

Для этого власти в том числе развивают ярмарки. Такой формат позволяет исключить посредников и избежать лишних наценок, объяснил он.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.