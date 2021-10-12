Мишустин заявил о прочной основе экономических отношений России и США

Торгово-экономические связи России и США опираются на прочную основу, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Важно, что российско-американские торгово-экономические связи опираются на прочную основу», — сказал Мишустин в своём видеоприветствии участников заседания Американо-Российского делового совета.

Он отметил, что товарооборот растёт, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру и пандемию коронавируса.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на переговорах с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд обсудил вопросы стратегической стабильности.