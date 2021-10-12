Fitch: Россия заработает $50 млрд из-за роста цен на нефть и газ

В 2021 году доходы России от экспорта нефти и газа могут превысить уровень 2019 года на фоне высоких цен на данные виды топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Fitch.

Как отмечается, нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов могут вырасти почти на $50 млрд по сравнению с 2020 годом.

По словам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченк, это и примерно на $40 млрд «больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года».

В общей сложности в этом году поступления в бюджет от нефтегазового сектора могут составить около $125 млрд.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с радио Sputnik прокомментировал цены на нефть и газ.