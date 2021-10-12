Fitch: Россия заработает $50 млрд из-за роста цен на нефть и газ
- Reuters
- © Todd Korol
Как отмечается, нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов могут вырасти почти на $50 млрд по сравнению с 2020 годом.
По словам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченк, это и примерно на $40 млрд «больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года».
В общей сложности в этом году поступления в бюджет от нефтегазового сектора могут составить около $125 млрд.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с радио Sputnik прокомментировал цены на нефть и газ.