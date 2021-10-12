Fitch: Россия заработает $50 млрд из-за роста цен на нефть и газ

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В 2021 году доходы России от экспорта нефти и газа могут превысить уровень 2019 года на фоне высоких цен на данные виды топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Fitch.
Fitch: Россия заработает $50 млрд из-за роста цен на нефть и газ
  • Reuters
  • © Todd Korol

Как отмечается, нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов могут вырасти почти на $50 млрд по сравнению с 2020 годом.

По словам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченк, это и примерно на $40 млрд «больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года».

В общей сложности в этом году поступления в бюджет от нефтегазового сектора могут составить около $125 млрд.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с радио Sputnik прокомментировал цены на нефть и газ.

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