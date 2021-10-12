Bloomberg: Георгиева останется на посту главы МВФ

США заявили Исполнительному совету Международного валютного фонда (МВФ), что не намерены добиваться отставки главы организации Кристалины Георгиевой.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, по итогам проведённого руководством фонда расследования Георгиева, вероятнее всего, останется на посту директора-распорядителя МВФ.

Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) просит предоставить дополнительные сведения, касающиеся разбирательства в отношении главы фонда Кристалины Георгиевой.

Главу фонда подозревают в том, что в бытность исполнительным директором МВФ она требовала от подчинённых завышать бизнес-рейтинг Китая.