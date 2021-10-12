Bloomberg: Георгиева останется на посту главы МВФ
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Об этом пишет агентство Bloomberg.
Как отмечается, по итогам проведённого руководством фонда расследования Георгиева, вероятнее всего, останется на посту директора-распорядителя МВФ.
Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) просит предоставить дополнительные сведения, касающиеся разбирательства в отношении главы фонда Кристалины Георгиевой.
Главу фонда подозревают в том, что в бытность исполнительным директором МВФ она требовала от подчинённых завышать бизнес-рейтинг Китая.