В МВФ запросили больше информации по обвинению в отношении главы фонда

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) просит предоставить дополнительные сведения в отношении разбирательства в адрес главы фонда Кристалины Георгиевой.
В МВФ запросили больше информации по обвинению в отношении главы фонда
  • globallookpress.com
  • © Clemens BilanPool/dpa

«Исполнительный совет привержен тщательному, объективному и своевременному анализу. В то время как совет добился значительного прогресса в своей оценке, участники встречи согласились запросить более подробные детали с тем, чтобы завершить рассмотрение вопроса в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

Главу фонда подозревают в том, что она требовала подчинённых завышать бизнес-рейтинг Китая в бытность исполнительным директором МВФ.

В 2020 году Китай стал единственной крупной экономикой мира, которой удалось избежать спада из-за пандемии коронавируса. ВВП страны вырос на 2,3%, что оказалось лучше прогнозов Всемирного банка и Международного валютного фонда. 

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