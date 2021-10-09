В МВФ запросили больше информации по обвинению в отношении главы фонда

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) просит предоставить дополнительные сведения в отношении разбирательства в адрес главы фонда Кристалины Георгиевой.

«Исполнительный совет привержен тщательному, объективному и своевременному анализу. В то время как совет добился значительного прогресса в своей оценке, участники встречи согласились запросить более подробные детали с тем, чтобы завершить рассмотрение вопроса в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

Главу фонда подозревают в том, что она требовала подчинённых завышать бизнес-рейтинг Китая в бытность исполнительным директором МВФ.

В 2020 году Китай стал единственной крупной экономикой мира, которой удалось избежать спада из-за пандемии коронавируса. ВВП страны вырос на 2,3%, что оказалось лучше прогнозов Всемирного банка и Международного валютного фонда.