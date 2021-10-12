BCG: Россия станет лидером по безналичным платежам в ближайшие десять лет

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Россия в ближайшие 10 лет продолжит наращивать объём карточных платежей, опережая по этому показателю ведущие экономики мира и укрепляя глобальное лидерство.
BCG: Россия станет лидером по безналичным платежам в ближайшие десять лет
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

«Мы ожидаем, что в следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию — что позволит России укрепить глобальное лидерство», — говорится в сообщении.

Согласно оценке Центробанка, в 2021 году доля безналичных платежей в розничной торговле России может составить 72%, а в 2023-м — вырасти до 75%.

Подробнее — в материале RT.

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