Бывший художник Гознака высказался о новой сторублёвой купюре

Каллиграф, бывший художник Гознака Юрий Ковердяев высказался о новой сторублёвой купюре.

«Вообще, конечно, замена денег — это неизбежный такой процесс, потому что, если даже не брать в расчёт их такое старение, они всё равно устаревают, их защитные признаки», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, нужно «возобновлять» купюры примерно каждые пять-семь лет.

Как добавил Ковердяев, деньги — это лицо страны и они должны иметь «гербовый вид».

Ранее зампред Центробанка Михаил Алексеев в интервью газете «Известия» заявил, что к концу 2022 года новая купюра номиналом 100 рублей поступит в обращение в заметном количестве.