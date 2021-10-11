Бывший художник Гознака высказался о новой сторублёвой купюре

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Каллиграф, бывший художник Гознака Юрий Ковердяев высказался о новой сторублёвой купюре.
Бывший художник Гознака высказался о новой сторублёвой купюре
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Вообще, конечно, замена денег — это неизбежный такой процесс, потому что, если даже не брать в расчёт их такое старение, они всё равно устаревают, их защитные признаки», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, нужно «возобновлять» купюры примерно каждые пять-семь лет.

Как добавил Ковердяев, деньги — это лицо страны и они должны иметь «гербовый вид».

Ранее зампред Центробанка Михаил Алексеев в интервью газете «Известия» заявил, что к концу 2022 года новая купюра номиналом 100 рублей поступит в обращение в заметном количестве.

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