Аналитик рассказал о способе Европы обойти ограничения по «Северному потоку — 2»

Для соответствия газовой директиве Евросоюза в качестве владельцев «Северного потока — 2» могут выступить европейские партнёры газопровода, заявил аналитик Даниэль Чижевский.

Он считает, что спонсирование проекта со стороны компаний Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall даёт «пространство для манёвра».

«В конечном итоге, владельцем «Северный поток — 2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда всё будет в соответствии с газовой директивой», — приводит РИА Новости слова аналитика.

Однако Чижевский назвал такой вариант развития событий крайним вариантом. По мнению эксперта, в «Газпроме» ещё надеются на одобрение последней инстанцией в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе вывода «Северного потока — 2» из-под юрисдикции законодательства ЕС.

Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови ранее заявил, что позиция Австрии по отношению к России и проекту «Северный поток — 2» не изменится из-за отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера.