Политолог рассказал о влиянии отставки Курца на «Северный поток — 2»

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Позиция Австрии по отношению к России и проекту «Северный поток — 2» не изменится из-за отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера.

Об этом в комментарии РИА Новости заявил научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.

«Займёт ли (Александер. — RT) Шалленберг теперь должность исполняющего обязанности канцлера или нет, это никак не повлияет на внешнюю политику Австрии... Позиция австрийского правительства в отношении России и проекта «Северный поток — 2» останется такой же», — утверждает собеседник издания.

Вместе с этим он отметил, что даже если правительство распадётся и будут проведены досрочные выборы с дальнейшим формированием экспертного правительства, серьёзных политических решений приниматься не будет. Дубови напомнил, что Австрия все ещё остаётся в режиме политического кризиса, а потому больше внимания власти уделяют внутренним вопросам.

«Поэтому внешняя политика, в том числе отношения с Россией, к «Северному потоку — 2», мягко говоря, не приоритетны на данный момент. В целом же позиция Австрии будет зависеть от позиции Германии и нового немецкого правительства», — заключил политолог.

Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры по делу о коррупции.

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