В Татарстане 2022-й год объявили Годом цифровизации

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что следующий год в республике будет Годом цифровизации.

Об этом пишет «Реальное время».

«Придавая большое значение роли IT-технологий в повышении качества жизни, следующий год объявляется в республике Годом цифровизации», — сказал Минниханов во время ежегодного послания президента республики Государственному совету Татарстана.

Как отметил глава региона, цифровизация — не самоцель, а прежде всего инструмент, который позволит обеспечить благосостояние граждан, повысить доходность и конкурентоспособность бизнеса.

Ранее сообщалось, что 97% компаний считают цифровизацию необходимой для эффективной работы.