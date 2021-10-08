В Татарстане 2022-й год объявили Годом цифровизации

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Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что следующий год в республике будет Годом цифровизации.
В Татарстане 2022-й год объявили Годом цифровизации
  • Reuters

Об этом пишет «Реальное время».

«Придавая большое значение роли IT-технологий в повышении качества жизни, следующий год объявляется в республике Годом цифровизации», — сказал Минниханов во время ежегодного послания президента республики Государственному совету Татарстана.

Как отметил глава региона, цифровизация — не самоцель, а прежде всего инструмент, который позволит обеспечить благосостояние граждан, повысить доходность и конкурентоспособность бизнеса.

Ранее сообщалось, что 97% компаний считают цифровизацию необходимой для эффективной работы.

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