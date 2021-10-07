В «Газпроме» объяснили неучастие компании в торгах газом на бирже

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Член правления «Газпрома», начальник департамента Геннадий Сухов заявил, что компания не участвует в торгах газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже из-за раннего начала отопительного сезона.
В «Газпроме» объяснили неучастие компании в торгах газом на бирже
  • Reuters

Комментируя заявление о неучастии «Газпрома» в суточных торгах Сухов рассказал, что участие приостановлено «начиная с сентября».

По его словам, никто не знал, что с 12 сентября во многих регионах начнётся отопительный сезон.

Он отметил, что примерно с 17 сентября отопление включили в Москве и Санкт-Петербурге.

Сухов добавил, что к концу сентября «перебор по суточным объёмам потребления от плановых показателей достигал 250 млн».

«Ну какие тут могут быть торги? Причём мы ещё не обеспечили до конца плановые задания по закачке (в подземные хранилища. — RT)» — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. 

Российский лидер при этом подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.

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