Производство молока в Подмосковье увеличилось на 2,5% с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, валовое производство молока в сельских хозяйствах составило 477 тыс. тонн.
«Прирост — 2,5%. На эту дату в прошлом году общий валовый надой составлял 465 тыс. т», — сказал он.
По его словам, в среднем за сутки одна корова даёт 24 кг молока.
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