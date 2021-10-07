Производство молока в Подмосковье увеличилось на 2,5% с начала года

Производство молока в Московской области увеличилось на 2,5% с начала 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, валовое производство молока в сельских хозяйствах составило 477 тыс. тонн.

«Прирост — 2,5%. На эту дату в прошлом году общий валовый надой составлял 465 тыс. т», — сказал он.

По его словам, в среднем за сутки одна корова даёт 24 кг молока.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане собрали 2,4 млн т зерна с урожайностью 15,4 ц/га.