Производство молока в Подмосковье увеличилось на 2,5% с начала года

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Производство молока в Московской области увеличилось на 2,5% с начала 2021 года.
Производство молока в Подмосковье увеличилось на 2,5% с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, валовое производство молока в сельских хозяйствах составило 477 тыс. тонн.

«Прирост — 2,5%. На эту дату в прошлом году общий валовый надой составлял 465 тыс. т», — сказал он.

По его словам, в среднем за сутки одна корова даёт 24 кг молока.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане собрали 2,4 млн т зерна с урожайностью 15,4 ц/га.

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