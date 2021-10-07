Курс доллара опустился ниже 72 рублей

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Курс доллара в ходе торгов в четверг, 7 октября, опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара опустился ниже 72 рублей
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Согласно данным на 14:16 мск, курс доллара снизился на 41 копейку и составил 71,98 рубля.

Курс евро снизился на 28 копеек — до 83,27 рубля.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова дала прогноз курса рубля в октябре.

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