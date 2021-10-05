Аналитик Бодрова спрогнозировала курс рубля в октябре

Короткая ссылка
Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова дала прогноз курса рубля в октябре.
Аналитик Бодрова спрогнозировала курс рубля в октябре
  • © Alexander Nemenov
  • AFP

Её экспертную оценку публикует «Российская газета».

Говоря о факторах, влияющих на курс национальной валюты, специалист упомянула, в частности, нефтяную составляющую и растущую инфляцию.

«В комплексе октябрь для рубля должен быть вполне спокойным месяцем за счёт баланса плюсов и минусов. Для доллара США это означает колебания в пределах 72—75 рублей, для евро — 83—86 рублей. В единой европейской валюте ситуация выглядит несколько более стрессовой из-за проблем на мировом валютном рынке», — резюмировала Бодрова.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить