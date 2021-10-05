Аналитик Бодрова спрогнозировала курс рубля в октябре

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова дала прогноз курса рубля в октябре.

Её экспертную оценку публикует «Российская газета».

Говоря о факторах, влияющих на курс национальной валюты, специалист упомянула, в частности, нефтяную составляющую и растущую инфляцию.

«В комплексе октябрь для рубля должен быть вполне спокойным месяцем за счёт баланса плюсов и минусов. Для доллара США это означает колебания в пределах 72—75 рублей, для евро — 83—86 рублей. В единой европейской валюте ситуация выглядит несколько более стрессовой из-за проблем на мировом валютном рынке», — резюмировала Бодрова.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.