Песков заявил о наличии потенциала в поставках газа в Европу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что потенциал для увеличения поставок газа в Европу есть.
Песков заявил о наличии потенциала в поставках газа в Европу
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

«Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высокотехнологичны, более экологичны. Об этом вчера, кстати говоря, говорил на совещании президент. Поэтому потенциал есть», — сказал Песков.

Он отметил, что «всё зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договорённостей».

Накануне президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики призвал полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в Европу.

По словам главы государства, не следует ставить другие страны «в трудное положение» и подрывать доверие к «Газпрому» как абсолютно надёжному партнёру.

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