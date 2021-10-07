Песков заявил о наличии потенциала в поставках газа в Европу
- © Владимир Вяткин
- РИА Новости
«Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высокотехнологичны, более экологичны. Об этом вчера, кстати говоря, говорил на совещании президент. Поэтому потенциал есть», — сказал Песков.
Он отметил, что «всё зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договорённостей».
Накануне президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики призвал полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в Европу.
По словам главы государства, не следует ставить другие страны «в трудное положение» и подрывать доверие к «Газпрому» как абсолютно надёжному партнёру.