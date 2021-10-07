Песков заявил о наличии потенциала в поставках газа в Европу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что потенциал для увеличения поставок газа в Европу есть.

«Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высокотехнологичны, более экологичны. Об этом вчера, кстати говоря, говорил на совещании президент. Поэтому потенциал есть», — сказал Песков.

Он отметил, что «всё зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договорённостей».

Накануне президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики призвал полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в Европу.

По словам главы государства, не следует ставить другие страны «в трудное положение» и подрывать доверие к «Газпрому» как абсолютно надёжному партнёру.