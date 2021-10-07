Количество самозанятых в России превысило 3 млн человек

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин России сообщают, что самозанятые за всё время с момента введения специального налогового режима заработали более 620 млрд рублей, а их количество превысило 3,1 млн.

Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что ежедневно самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд рублей, а средний размер их чека равняется 1330 рублям.

При этом уточняется, что сумма уплаченного самозанятыми налога к началу октября составила более 20,4 млрд рублей.

По прогнозам Минтруда России, к 2024 году количество работающих на себя превысит 5 млн человек, а к 2030-му может вырасти до 10-11 млн.

Ранее НСН сообщала, что около 205 тыс. человек получили статус самозанятых в Москве с начала 2021 года.