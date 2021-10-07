Количество самозанятых в России превысило 3 млн человек

Короткая ссылка
Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин России сообщают, что самозанятые за всё время с момента введения специального налогового режима заработали более 620 млрд рублей, а их количество превысило 3,1 млн.
Количество самозанятых в России превысило 3 млн человек
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что ежедневно самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд рублей, а средний размер их чека равняется 1330 рублям.

При этом уточняется, что сумма уплаченного самозанятыми налога к началу октября составила более 20,4 млрд рублей.

По прогнозам Минтруда России, к 2024 году количество работающих на себя превысит 5 млн человек, а к 2030-му может вырасти до 10-11 млн.

Ранее НСН сообщала, что около 205 тыс. человек получили статус самозанятых в Москве с начала 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить