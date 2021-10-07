Количество самозанятых в России превысило 3 млн человек
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Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что ежедневно самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд рублей, а средний размер их чека равняется 1330 рублям.
При этом уточняется, что сумма уплаченного самозанятыми налога к началу октября составила более 20,4 млрд рублей.
По прогнозам Минтруда России, к 2024 году количество работающих на себя превысит 5 млн человек, а к 2030-му может вырасти до 10-11 млн.
Ранее НСН сообщала, что около 205 тыс. человек получили статус самозанятых в Москве с начала 2021 года.