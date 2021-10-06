Еврокомиссия предложит создать совместные европейские запасы газа для преодоления энергетического кризиса в Европе, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы готовим наши рекомендации, создание запаса будет частью этих рекомендаций, но детали станут известны на следующей неделе», — сказала она по итогам саммита ЕС — Западные Балканы в Словении, её слова приводит РИА Новости.

По словам фон дер Ляйен, Норвегия, как один из поставщиков, «наращивает поставки».

«Я думаю, это очень хороший пример, которому можно следовать», — добавила глава ЕК.

Еврокомиссия 13 октября предложит средне- и долгосрочные меры по урегулированию кризиса в энергетике.

6 октября цены на газ в Европе преодолели отметку $1900 за 1 тыс. куб. м, опустившись позднее ниже $1400. С начала года топливо подорожало в несколько раз.

Подробнее — в материале RT.