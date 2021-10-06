Еврокомиссия предложит создать совместные европейские запасы газа

Короткая ссылка
Еврокомиссия предложит создать совместные европейские запасы газа для преодоления энергетического кризиса в Европе, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия предложит создать совместные европейские запасы газа
  • Reuters

«Мы готовим наши рекомендации, создание запаса будет частью этих рекомендаций, но детали станут известны на следующей неделе», — сказала она по итогам саммита ЕС — Западные Балканы в Словении, её слова приводит РИА Новости.

По словам фон дер Ляйен, Норвегия, как один из поставщиков, «наращивает поставки».

«Я думаю, это очень хороший пример, которому можно следовать», — добавила глава ЕК.

Еврокомиссия 13 октября предложит средне- и долгосрочные меры по урегулированию кризиса в энергетике.

6 октября цены на газ в Европе преодолели отметку $1900 за 1 тыс. куб. м, опустившись позднее ниже $1400. С начала года топливо подорожало в несколько раз.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить