В Фонде национальной энергетической безопасности России высказались о ценах на газ в Европе

Заместитель гендиректора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал рост цен на газ в Европе.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он выразил мнение, что ни один из факторов, способствовавших росту цен в сентябре, не исчез.

«Некоторые банки выпустили прогнозы, что цена может вырасти ещё в два-три раза. Я думаю, что это маловероятно. Но не стал бы исключать новых рекордов в ближайшем будущем», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе в ходе торгов превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический рекорд.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН выразила мнение, что в скором времени можно будет ожидать корректировки текущих цен на уголь в Китае.