Сечин высказался о ситуации на рынке нефтепродуктов России
- РИА Новости
«Рынок нефтепродуктов России в целом структурно профицитен, нефтепереработка вдвое перекрывает потребление, за исключением Дальнего Востока, где проблема дефицита — это около 3 млн тонн товарных нефтепродуктов — решается за счёт поставки из других регионов», — цитирует ТАСС Сечина.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что члены альянса ОПЕК+ в августе выполнили соглашение по ограничению добычи нефти на рекордно высоком уровне — 119%.