Сечин высказался о ситуации на рынке нефтепродуктов России

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента Владимира Путина высказался о ситуации на рынке нефтепродуктов России.
Сечин высказался о ситуации на рынке нефтепродуктов России
  • РИА Новости

«Рынок нефтепродуктов России в целом структурно профицитен, нефтепереработка вдвое перекрывает потребление, за исключением Дальнего Востока, где проблема дефицита — это около 3 млн тонн товарных нефтепродуктов — решается за счёт поставки из других регионов», — цитирует ТАСС Сечина.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что члены альянса ОПЕК+ в августе выполнили соглашение по ограничению добычи нефти на рекордно высоком уровне — 119%.

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