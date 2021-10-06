Сечин высказался о ситуации на рынке нефтепродуктов России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента Владимира Путина высказался о ситуации на рынке нефтепродуктов России.

«Рынок нефтепродуктов России в целом структурно профицитен, нефтепереработка вдвое перекрывает потребление, за исключением Дальнего Востока, где проблема дефицита — это около 3 млн тонн товарных нефтепродуктов — решается за счёт поставки из других регионов», — цитирует ТАСС Сечина.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что члены альянса ОПЕК+ в августе выполнили соглашение по ограничению добычи нефти на рекордно высоком уровне — 119%.