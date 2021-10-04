Новак рассказал о рекордно высоком исполнении соглашения ОПЕК+ в августе
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- РИА Новости
«Что касается исполнения соглашения в августе, то уровень составил 119%. Это самый высокий уровень за время действия соглашения о кооперации между странами ОПЕК и не-ОПЕК», — приводит слова Новака РИА Новости.
Также агентство со ссылкой на коммюнике альянса по итогам заседания, прошедшего 4 октября, сообщило, что ОПЕК+ решил сохранить текущие параметры своей нефтяной сделки и увеличить добычу в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки.
Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с октября 2018 года.