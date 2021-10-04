Новак рассказал о рекордно высоком исполнении соглашения ОПЕК+ в августе

Вице-премьер Александр Новак заявил, что члены альянса ОПЕК+ в августе выполнили соглашение по ограничению добычи нефти на рекордно высоком уровне — 119%.

«Что касается исполнения соглашения в августе, то уровень составил 119%. Это самый высокий уровень за время действия соглашения о кооперации между странами ОПЕК и не-ОПЕК», — приводит слова Новака РИА Новости.

Также агентство со ссылкой на коммюнике альянса по итогам заседания, прошедшего 4 октября, сообщило, что ОПЕК+ решил сохранить текущие параметры своей нефтяной сделки и увеличить добычу в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки.

Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с октября 2018 года.