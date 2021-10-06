Доля Москвы в российском экспорте косметической продукции достигла 46,5%

Доля Москвы в российском экспорте косметической продукции в первом полугодии 2021 года достигла 46,5%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В первом полугодии 2021 года столица поставила за рубеж косметической продукции на общую сумму почти $205 млн — это на 27,9% больше, чем в первом полугодии 2020-го, когда показатель составлял $160,26 млн, и на 12% больше, чем за тот же период 2019 года. Тогда столичные компании поставили свою продукцию на сумму $183 млн», — сказал Ефимов.

По его словам, годом ранее доля столицы в общероссийском экспорте составляла 37%.

Продукцию из Москвы закупает 91 страна, в том числе Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Армения, Польша. За шесть месяцев 2021 года столичные компании вышли на новые рынки, среди которых Марокко и Швейцария.

Ранее телеканал «360» сообщал, что экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.