ЦБ исключил вероятность двузначных значений ключевой ставки для возвращения инфляции к 4%

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Ключевая ставка ЦБ будет следовать траектории, необходимой для возвращения инфляции к 4%, её двузначных значений не потребуется, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин.
ЦБ исключил вероятность двузначных значений ключевой ставки для возвращения инфляции к 4%
  • РИА Новости

«Ключевая ставка будет следовать той траектории, которая вернёт инфляцию к 4%, ключевая ставка будет подниматься на столько, на сколько это будет необходимо для достижения этой цели», — цитирует его РИА Новости.

Исходя из модельных расчётов ЦБ, повышение ключевой ставки до двузначных значений «не требуется даже в столь жёстком сценарии, как финансовый кризис», подчеркнул он.

«С точки зрения годовой инфляции — да, наверное, мы исходим из того, что в IV квартале мы увидим уже её замедление, но это лагирующий показатель, для нас важнее текущий уровень инфляционного давления, который в большей степени показывает сезонно сглаженная динамика в месячных ценах», — добавил Заботкин.

В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что для снижения ставки «нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям».

По её словам, «маловероятно, что это произойдёт раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам».

10 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%.

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