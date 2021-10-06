В ЕК рассказали, когда начнут снижаться цены на газ в Европе
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«Рыночные ожидания показывают, что цены на газ останутся высокими в течение зимы и должны постепенно снижаться с весны следующего года на основе нынешнего прогноза спроса», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее пять стран Европейского союза (Франция, Испания, Греция, Румыния и Чехия) призвали провести расследование, чтобы установить причину роста цен на газ.
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.