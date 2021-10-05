В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с экспортом продукции АПК

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев прокомментировал ситуацию с экспортом продукции АПК.

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что с начала 2021 года за рубеж направлено не менее, чем за аналогичный период 2020-го.

По предварительным оценкам, в сезоне 2021/2022 экспорт зерновых достигнет 45 — 48 млн тонн.

«Сейчас у нас есть основания говорить о том, что второй год подряд можем выйти на положительное сальдо торгового баланса и остаться нетто-экспортёрами продукции АПК», — сказал Патрушев.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане собрали 2,4 млн тонн зерна с урожайностью 15,4 ц/га.