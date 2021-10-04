В Молдавии сообщили о завершении строительства газопровода из Румынии

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что строительство молдавско-румынского трансграничного газопровода Яссы — Унгены — Кишинёв завершено.

«Газопровод готов к работе, об этом я был проинформирован сегодня во время встречи с генеральным директором «Трансгаза» Ионом Стерианом и управляющим «Евротрансгаза» Николаем Фарангой Даном. После многих лет работы, бюрократии и испытаний трубопровод Яссы — Кишинёв предлагает нам доступ к европейскому энергетическому рынку», — приводит ТАСС его слова.

Спыну отметил, что молдавская сторона фактически обсуждала «с румынскими официальными лицами возможность поставки природного газа по этому трубопроводу в будущем».

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что цена на газ в Европе превысила $1200 за 1 тыс. куб. м.