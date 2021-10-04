Эксперт Юшков объяснил рост цены на газ в Европе

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Полина Полетаева
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что цена на газ в Европе превысила $1200 за 1 тыс. куб. м.
Эксперт Юшков объяснил рост цены на газ в Европе
  • Reuters

«Здесь важно отметить, что это биржевая торговля, торговля фьючерсами, а не реальная отгрузка газа. Тем не менее цены на фьючерсы в дальнейшем всё равно влияют на цены реальной отгрузки газа. Пока это биржевой инструмент. Но тем и характерен биржевой инструмент — он очень психологичен. В его цены закладываются страхи и риски. И вот сейчас цена отображает страх европейских компаний, что они с трудом пройдут отопительный сезон. Потому что газа в подземных хранилищах довольно мало в Европе, меньше, чем в предыдущие годы», — рассказал эксперт.

Он отметил, что естественный заменитель газа — уголь — «тоже дорожает и его не хватает».

«К тому же когда ты топишь углём или газом, ты должен покупать специальные квоты на выбросы, и когда все начали использовать газ и уголь, выбросы также возросли в цене. Получается, что всё это и закладывается в конечную стоимость», — заключил Юшков.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе в ходе торгов превысила $1200 за 1 тыс. куб. м, побив исторический рекорд.

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