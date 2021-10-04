В Подмосковье откроют новый сырный завод

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В Дмитровском округе откроют новый сырный завод. Начало работы организации запланировано на IV квартал 2022 года.
В Подмосковье откроют новый сырный завод
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, договор о реализации проекта должны подписать во время всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

«Завод будет варить мягкие, полутвёрдые и твёрдые сыры, а также производить другие молочные продукты», — сказал Воскресенский.

Каждый месяц на предприятии смогут производить более 28 т продукции.

Ранее сообщалось, что Московскую область признали лидером России по экспорту сыра по итогам первых шести месяцев 2021 года.

НСН передавала, что экспорт кондитерских изделий из Москвы вырос на 45% за первые пять месяцев 2021 года — до $86,15 млн.

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