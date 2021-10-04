В Подмосковье откроют новый сырный завод
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, договор о реализации проекта должны подписать во время всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».
«Завод будет варить мягкие, полутвёрдые и твёрдые сыры, а также производить другие молочные продукты», — сказал Воскресенский.
Каждый месяц на предприятии смогут производить более 28 т продукции.
Ранее сообщалось, что Московскую область признали лидером России по экспорту сыра по итогам первых шести месяцев 2021 года.
НСН передавала, что экспорт кондитерских изделий из Москвы вырос на 45% за первые пять месяцев 2021 года — до $86,15 млн.